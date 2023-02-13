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Aydın’dan giden ekipler depremzedelere psikolojik destek sağlıyor

13.02.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelinden oluşan ekipler, Hatay’da depremzede vatandaşlara psikolojik destek sağlıyorlar.

Aydın’dan giden ekipler depremzedelere psikolojik destek sağlıyor

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreminin yaralarını sarmak için Aydın’da vatandaşlar tek yürek olurken, bölgeye giden gönüllü vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikososyal destek personelleri de afet bölgesine gönderildi. Depremzedelere psikolojik destek sağlamak amacıyla afet bölgelerine gönderilen psikososyal destek personelleri de saha çalışmalarını aralıksız devam ettirerek, depremzede vatandaşlara psikolojik destek sağlıyorlar.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Müdürlüğümüze bağlı Psikososyal Destek ekiplerimiz, Hatay ilinde depremden etkilenen vatandaşlarımıza saha çalışmalarına aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. El birliği ile omuz omuza mücadele ederek yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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Aydın

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