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Aydın’dan orman yangını uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 15.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde şeflikten müdürlüğe dönüştürülen Salihli Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden gazetecilere açıklamada bulunan Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı.Salihli ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileri Emre Saçlı ile Behzat Akcan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Orman Şefliğinden müdürlüğe dönüştürülen Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret etti.

Aydın’dan orman yangını uyarısı

Manisa’nın Salihli ilçesinde şeflikten müdürlüğe dönüştürülen Salihli Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden gazetecilere açıklamada bulunan Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı.
Salihli ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileri Emre Saçlı ile Behzat Akcan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Orman Şefliğinden müdürlüğe dönüştürülen Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret etti. Ziyarette Saçlı ve Akcan, İşletme Müdürü Ahmet Aydın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verdiklerini belirten Aydın, Alaşehir ve Sarıgöl Orman Şefliği’nin de Salihli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
Orman yangınlarının ağaçlara, bitki örtüsüne ve ormanda yaşayan birçok canlıya ciddi zarar verdiğini, yangınlar konusunda vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Aydın, “Salihli Orman İşletme Müdürlüğü olarak yangın mevsimini en az hatta sıfır yangınla geçirmek üzere hesaplarımızı yaptık. Kontrollerimizi sıklaştırdığımız gibi kuleler ile 24 saat aralıksız ormanlarımız gözlemlenmektedir” dedi.
Aydın, ormanlık alanda her hangi bir duman görüldüğünde vatandaşların ‘ALO 177’ hattını arayarak, bilgi vermesini istedi.

Aydın’dan orman yangını uyarısı

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