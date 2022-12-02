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Aydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacak

02.12.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın 4 ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hayvancılığa ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan hayvan içme suyu göletleri yapılacak.

Aydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacak

Özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suya ulaşmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalan hayvan üreticileri ve tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan hayvan içme suyu göletleri, üreticiler için büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Aydın ve Muğla illerine Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapılması için protokol imza töreni gerçekleştirdi. Yapılan protokol çerçevesinde Koçarlı Akmescit HİS Göleti, Koçarlı Sapalan HİS Göleti, Köşk Menteşeler HİS Göleti, Çine Sefeler HİS Göleti, Karpuzlu Işıklar HİS Göleti olmak üzere Aydın’ın 4 ilçesinde 5 farklı noktaya göletler yapılacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “İmzalar 2 il, 6 mahalle için atıldı. Aydın ve Muğla illerinde yapılması planlanan “HİS Göletlerinin (Hayvan İçmesuyu)” planlama raporunun hazırlanması işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından imzalanmıştır. Sözleşmeye göre toplam 6 HİS göletinin planlama raporu hazırlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

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