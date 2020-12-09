Aydın’ın altyapısı ASKİ ile güçleniyor

Aydın’ın altyapısına kalıcı yatırımlar yaparak yenileyen ASKİ, birçok ilçede yağmur suyu, içme suyu, kaynak suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) aracılığıyla altyapıyı günün ihtiyaçlarına göre yeniliyor ve kalıcı yatırımlarda bulunuyor. Yağmur suyu, içme suyu, kaynak suyu ve kanalizasyon hatlarını inşa eden ASKİ, yatırımlarını kentin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda belirliyor. Bu kapsamda birçok ilçede çalışan ASKİ ekipleri; Köşk’ün Ovaköy Mahallesi’nde yağmur suyu hattı çalışması yaparken, Bozdoğan’ın Kızılcaköy Mahallesi’nde ise kaynak suyu drenaj çalışması yapılıyor.

ASKİ ekipleri İncirliova’nın Eğrek Mahallesi’nde grup suyu ile içme suyu deposu arası ile Germencik’in Çarıklar ve Meşeli mahallelerinde ana içme suyu dağıtım deposu arası isale hattı deplase çalışmasını tamamlandı.

İçme suyu hatlarının yapım ve yenilenmesi yapılıyor

İçme suyu hat yapımı konusunda Aydın’da çalışmalarını sürdüren ASKİ, İncirliova’nın Karabağ Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı, Didim’in yeni yerleşim bölgesi olan Efeler Mahallesi içme suyu hattı yapımı, Karpuzlu’nun Güney Mahallesi’nde içme suyu pompa terfi hattı yapımı, Bozdoğan’ın Yazıkent Mahallesi’nde ve Kuyucak’ta içme suyu şebeke hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kanalizasyon hat çalışmaları sürüyor

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için kent genelinde çalışan ASKİ ekipleri, kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor. ASKİ ekipleri; Germencik’in Ortaklar Mahallesi’nde, Nazilli’nin İstiklal Mahallesi’nde ve Efeler’in Ata Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Aydın genelinde Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar halktan büyük beğeni ve takdir toplarken, vatandaşlar yapılan bu çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

