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Aydın’ın altyapısı ASKİ’nin çalışmalarıyla güçleniyor

25.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın altyapısına yatırımlar yapan ASKİ, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın’ın altyapısına yatırımlar yapan ASKİ, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek yılların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, planlı olarak yürütülen çalışmalarla Aydın’a yakışan modern bir altyapı inşa eden ASKİ, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla hızlı ve etkin şekilde çalışıyor. ASKİ ekipleri içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına Efeler, Kuşadası, Sultanhisar, Köşk, Söke, Karacasu, Didim ve Germencik ilçelerinde eşzamanlı olarak devam ediyor.

Yağmur ve içme suyu hatları güçleniyor
İçme suyu hatlarını yenileyen ve aynı zamanda yeni hatlar oluşturan ASKİ ekipleri, Köşk’ün Kızılcaköy Mahallesi’nde, Didim’in Efeler Mahallesi Kalender Caddesi’nde, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi’nde ve Sultanhisar’da içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantı yaparken, Söke’de de280 mm çaplı içme suyu depo isale hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor. ASKİ ekipleri Kuşadası Güzelçamlı’da 600 mm çapında yağmur suyu hattı yapımını sürdürürken, Karacasu’nun Işıklar Mahallesi’nde ise tarımsal sulama şebeke hattı ve hidrant bağlantıları yapım çalışması gerçekleştiriyor.

İçme suyu ve yağmur suyu hat yapım çalışmaları ile birlikte kentin kanalizasyon ağı da genişletiliyor. Bu kapsamda Didim’in Hisar Mahallesi Çobankuyu Caddesi’nde, Germencik’in Ortaklar Mahallesi Tanır Sokak’ta ve Koçarlı’nın Mersinbelen Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor. ASKİ’nin hizmet götürdüğü her noktada hızlı, etkin ve planlı çalışmasını takdir eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri için Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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