YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’ın bayan boksörleri şampiyonaya damga vurdu

Aydın’ın bayan boksörleri şampiyonaya damga vurdu

AYDIN HABERLERİ  | 04.02.2020 10:25 | Son Güncelleme

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı’nın faaliyet takviminde yer alan Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Çankırı’da gerçekleştirildi.Türkiye genelinden birçok sporcunun katıldığı şampiyonaya Aydın’ın başarılı boksörleri damga vurdu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı’nın faaliyet takviminde yer alan Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Çankırı’da gerçekleştirildi.
Türkiye genelinden birçok sporcunun katıldığı şampiyonaya Aydın’ın başarılı boksörleri damga vurdu. Aydın’da yetişen başarılı sporcular 2 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük dereceleri ile Aydın’ın gurur kaynağı oldular.

Meryem ve Elif Türkiye Şampiyonu Oldu
Yıldız Kadınlar kategorisi 70 kg. sıkletinde mücadele eden Boksör Meryem Kaçar ve yıldız kadınlar 51 kg. sıkletinde ringe çıkan Elif Hayriye Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu.
Yıldız kadınlar 75 kg. sıkletinde ringe çıkan Fadime Kadıköylü Türkiye 2’ncisi, 46 kg. sıkletinde ise Buse Sağlan Türkiye 2’ncisi oldu.
Genç kadınlar 51 kg. sıkletinde Hülya Batur Türkiye 3’üncüsü, yine genç kadınlar 60 kg. sıkletinde Fadime Atalay Türkiye 3’üncüsü ve üst minik kadınlar 44 kg. sıkletinde mücadele eden Simge Bekler Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Çankırı’da gerçekleştirilen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında derece elde tüm sporcuları, Antrenörleri Yavuz Kılıç ile Murat Kaya’yı tebrik etti ve katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İl Genel Meclisi Toplandı

İl Genel Meclisi Toplandı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:27
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.