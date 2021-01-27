Aydın’ın “İntihar Raporu” açıklandı

Aydın’da intiharların sebeplerini araştırmak üzere Efeler Belediyesi tarafından kurulan İntihar Çalışma Grubu, çalışmalarını tamamladı. Elde edilen verileri “İntihar Raporu” başlığı altında kitap formatında sunduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Hazırladığımız bu örnek çalışmanın ülke geneline ışık tutacağına inanıyorum” dedi.

Aydın’da intihar oranlarının araştırılması amacıyla Efeler Belediyesi tarafından kurulan İntihar Çalışma Grubu, çalışmalarını tamamlayarak, hazırladıkları raporu kitaba dönüştürdü. Efeler Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinlikle raporu kamuoyuyla paylaşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, intiharların en önemli sebeplerinden olan insanlara olan güvensizliğin yıkılması ve umut oranının artırılması için elinden geleni yapacağına dikkat çekti. Gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Atay; “Seçim çalışmaları süreci içerisinde bir günde 3 kişinin intihar ettiğini duyunca çok büyük bir tedirginlik duymuştum ve Efeler’de bir bilimsel kurulun kurulacağını, bu kurulun da yapacağı çalışmalar sonucunda hazırlayacağı raporları da kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmiştim. Bu konuda bir söz vermiştim, bugün bir sözümü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ancak üzücü bir olayı toplumla paylaşmaktan da üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Bu sorunların çözümleri için aylarca emek veren çalışma grubumuza şükranlarımı sunuyorum. Bu rapor sadece Efeler ilçesini kapsayan bir rapor olmaktan çok belki 10 yıldan fazla bu konuda yapılan araştırmalara da en iyi örnek olmak açısından da bir ışık tutacağı kanısındayım. Bu çalışma elbette çok faydalı. Bu çalışmalarda yapılmış olan tespitlerin çözülmesi gerekiyor. Biz yerel yöneticiler, sorumlular, halkın oylarıyla seçilmiş olanlar insanlarda yüzde 10 olan güveni yüzde 90’lara çıkarmanın sorumluluğunu taşıdığımıza inanıyorum. Hepimiz umutlu olmalıyız. Umuda yönelik çabalar sarf etmeliyiz. Bizler dedikodularla değil, bizler gerçek hizmetlerle toplumun ihtiyacı olan, umudu olabilecek olan hizmetleri yaşama geçirmeliyiz. Ben bu sorumluluk bilinci içerisinde de 10 Şubat’ta da yeni bir yerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tür sorunlar ile ilgili olarak kadınlarımızın sığınabilecekleri, sorunlarına çözüm bulabilecekleri bir yerimizin de açılışını yapacağız. Ondan da önemli aylar süren bu çalışmanın sadece Efeler’e, Aydın’a değil bütün Türkiye’ye ışık olmasını, sorunlara çözüm getirilmesi noktasında katkılarda bulunmasını umut ediyorum. Toplumun umudunun yükseltilmesi için, 3 yıl 2 ay var görev süremin bitmesine ve bu sürede sonuna kadar verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim” dedi.

“12 aile ile görüştük”

Çalışmalar kapsamında intihar eden 12 vatandaşın yakını ile görüştüklerini belirten Sağlık İşleri Müdürü Eralp Atay; “Başkanımızın talimatıyla bilim insanlarında oluşan Efeler Belediyesi İntihar Çalışma Grubu’nu kurmuştuk. Efeler ilçemizdeki 9 mahallemizde yaklaşık 500 kişi ile anket çalışması gerçekleştirdik. 450 anket değerlendirmeye alındı. Bunun üzerinden kitap oluşturduk. İntihar edenlerin yakınlarıyla birebir görüşmelerimiz gerçekten çok zordu. Sadece intihar edenlerden 12 yakını ile görüşme gerçekleştirildi. Çalışma grubu olarak çok güzel ve uyumlu bir ekip çalışması yaptık” dedi.

“Yoksulluk ve işsizlik intiharı artırıcı faktör”

Sosyolojik otopsi yöntemini ile yaptıkları çalışmalar kapsamında intiharlar ile sosyo-ekonomik durum arasında ilişki olduğuna dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Kayhan Delibaş ise; “Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın öncülüğünde böyle örnek bir çalışma yürüttük. Son 2-3 yılda Aydın, intiharlarda kendisinden beklenmeyecek bir oranda artış yaşadı. Bunun sosyolojik olarak sebeplerini anlamaya çalıştık. Çünkü intiharlar hem Dünya’da hem de Türkiye’de artış eğiliminde, ancak Aydın’da maalesef bu 2 kat daha fazla. Aydın’a özgü nedir, bu intiharların sebeplerini nasıl anlayabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Bu çalışmaların ülke genelinde yapılan benzer çalışmalarından oldukça farklı bir çalışma. Psikoloji alanında çalışmalar var ama sosyolojik anlamda yani intiharların toplumsal yönlerini araştıracak bir şekilde son 10 yılda böylesine bir kapsamlı çalışma yapılmamış. Aslında bu çalışmamız sadece Efeler’i ilgilendiren bir mesele değil aslında bütün ülkeyi de ilgilendiren bir mesele. Dünya’da da yeni uygulanan sosyolojik otopsi yöntemiyle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu bir araştırma tekniğidir. Dolayısıyla bu işi otopsi yaparcasına araştırdık. Efeler’de 9 mahallemizde çalışma gerçekleştirdik ve yaptığımız çalışmalarımız bir kitap haline getirdik. Sosyo-ekonomik durumları da inceleyerek çalışmalar gerçekleştirdik ve yoksulluk ile intihar arasında ilişki olduğunu gördük. Tabiki yoksulluk ve işsizliği tek başına bir intihar sebebi olarak gösteremeyiz ama bunların intiharı artırıcı bir faktör olduğunu gördük” diyerek elde edilen verileri detaylıca anlattı.

