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Aydın’ın kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 07.12.2020 09:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın kıyı kemsilerinde bulunan Kuşadası, Söke ve Didim’e sağanak yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji 2.

Aydın’ın kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Aydın’ın kıyı kemsilerinde bulunan Kuşadası, Söke ve Didim’e sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bugün Aydın’ın kıyı kesimlerinde(Kuşadası, Didim ve Söke) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Beyza Eczanesi
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Karataş Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
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Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Şanlı Eczanesi
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