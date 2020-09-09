Aydın’ın kurtuluşu senfonik konser ile kutlandı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümünün kutlandığı ’Efeler Kurtuluş Etkinlikleri’ kapsamında Efeler Belediyesi tarafından Kadıköy Mahallesi’nde, köyde senfonik konser konseptinde halka açık ve ücretsiz bir konser gerçekleştirildi.

Milli kültürümüzün ve kimliğimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olan güzel sanatların tanıtılıp sevdirilmesi amacı ile harekete geçen Efeler Belediyesi, “Efeler Kurtuluş Etkinlikleri” kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, TRT ve Halk müziği sanatçılarını Kadıköy Mahallesi sakinleri ile buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri konserin Genel Sanat Yönetmenliğini Kenan Gökaya, Sanat Koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır üstlendi. 20 kişiden oluşan Turkish Brass Ensemble Orkestrası’nın solistliğini Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Derya Derin ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tenor Burak Dabakoğlu yaparken Türk Halk Müziği bağlama sanatçısı Caner Şimşek de orkestrada yer aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın da katıldığı, Batı müziğinin klasik örneklerinin sergilendiği konserde Türk müziğinden eşsiz eserlere de yer verildi. Ege türkülerinin de yer aldığı repertuvar ile kurtuluşun coşkusu dinleyicilere yaşatıldı.

"Herkes sanatçı olamaz"

Konserin ardından sanatçılara gösterdikleri muhteşem performans için teşekkür eden Başkan Atay, “Aslında teşekkür edilmesi gereken sanatçı arkadaşlarımız. Herkes belediye başkanı olabilir, herkes muhtar olabilir, başbakan da olabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçılık özel bir şeydir. Onun için bu pandemi döneminde korkmadan gelip sizlerle vatandaşlarla böyle güzel bir geceyi geçirmemize neden olan bütün arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Efeler ilçesinin çok lüks mahalleri var orda yapılabilir mi diye düşündüm ama Kenan Bey hayır dedi. İlk kez senfoni görülmesini istediğim çocuklara köylere gideceğiz dedi. Onlara senfoniyi sevdireceğim dedi; müziği sevdireceğim dedi. Bu senfonik konseri sadece Kadıköy’le sınırlı tutmamaya bu gece eşimle birlikte karar verdik. Havalar soğumadan bunları gerçekleştireceğiz. Sizi bugün uğurlayacağız ama daha sonra tekrar Efeler ilçesindeki başka etkinliklerde beraber olmak üzere, hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.”

