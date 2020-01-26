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Aydın’ın sultanları Beylikdüzü deplasmanında rahat kazandı

AYDIN HABERLERİ  | 26.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Beylikdüzü İhtisas karşısında set vermeden 3-0 galip geldi.Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, maçı baştan sona önde götürerek galip gelmeyi bildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Beylikdüzü İhtisas karşısında set vermeden 3-0 galip geldi.
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, maçı baştan sona önde götürerek galip gelmeyi bildi. Maça hızlı başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 10-25 önde kapadı. İkinci sette de rakibine şans vermeyen Aydın’ın Sultanları bu seti de 4-25 önde kapadı. Aydın’ın Sultanları rakibine son sette de şans vermeyerek maçı 3-0 önde kapadı: 12-25.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takımı tebrik ederken seyircileri de bir sonraki maça davet etti. Aydın’ın Sultanları bir sonraki karşılaşmada 3 Şubat Pazartesi günü Nilüfer Belediyesi’ni misafir edecek. Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
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Yüce Eczanesi
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