YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’ın turizm sorunları, koordinasyon toplantısında ele alındı

Aydın’ın turizm sorunları, koordinasyon toplantısında ele alındı

AYDIN HABERLERİ  | 16.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Aydın ili Turizm Koordinasyon toplantısı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Aydın’ın turizm sorunları, koordinasyon toplantısında ele alındı

Aydın ili Turizm Koordinasyon toplantısı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs salgınının ardından başlayan yeni süreçteki sorunlar ele alındı.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde Aydın İl Kültür ve Turizm MüdürüDoç. Dr. M. Umut Tuncer başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Aydın Turist Rehberleri Odası(ARTO) Başkan Vekili Celal Küçük ve TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu(BTK) Başkanı M. Eda Yurtcan ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, 1 Haziran’da başlayan yeni süreçte turizm sektörünün performans kalitesinin artırılmasına yönelik saha denetimleri için yapılacak olan çalışmalar ve sorunlar ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

BUÜ’lü akademisyenler yeni bir bakteri türü keşfetti

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Karacabey’de köye dönüş fırsatı

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Trafik park yenilenen yüzüyle çocukların hizmetinde

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Aydın Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:52
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:13

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.