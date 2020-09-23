YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Aydınlatma direğine çarpan otomobilde sürücü sıkıştı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilde sürücü sıkıştı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 21:19 | Son Güncelleme

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden astsubay, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden astsubay, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Astsubay olduğu öğrenilen Mehmet Teyfik Meydan kendi idaresindeki 64 ABD 288 plakalı Renault marka otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil, burada bir süre ilerlerken aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan ve sıkışan Meydan’ı itfaiye ekipleri kurtardı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Çal Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Traktörüyle seyir halindeyken arı soktu, hayatını kaybetti
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Vali Hüseyin Öner’in eşi Zehra Mine Öner, Damal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
93 yaşındaki kadın artık Düzce Belediyesine emanet
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu

Denizli Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
13:01
İkindi
16:26
Akşam
19:07
Yatsı
20:22

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Kayhan Eczanesi
Pamukkale
Seçkin Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Denizlispor ilk hazırlık maçında 3-2 mağlup oldu
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.