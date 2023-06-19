Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa’da aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde G.B. idaresindeki 16 BIP 87 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü ve yanında bulunan C.B. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

