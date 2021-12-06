YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydınlı 18 yaşındaki Samet "biyonik" kollarına kavuştu

Aydınlı 18 yaşındaki Samet "biyonik" kollarına kavuştu

06.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardım kampanyası sayesinde İstanbul'da operasyonla biyonik kol takılan Samet Aktepe: - "Yeni doğmuş bir bebek gibi oldum. Bir şeyleri yapınca çok mutlu oluyorum. Bir tabağı ya da bir telefonu şuradan şuraya götürmek bile çok mutlu ediyor. Protezlerime kavuştum, dünyalar benim oldu"

GÖKHAN DÜZYOL - Aydın’da elektrik akımına kapılması sonucu iki kolunu kaybeden 18 yaşındaki Samet Aktepe, yardım kampanyası ile alınan biyonik kollarına kavuştu.

İncirliova ilçesinde geçen yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalınan Aktepe için Valilik onayıyla başlatılan kampanyayla 2 milyon 60 bin lira toplandı.

Aktepe'ye İstanbul'da omuz, dirsek ve el bileğini kullanabileceği şekilde iki biyonik kol takıldı.

- "Dünyalar benim oldu"

AA muhabirine konuşan Aktepe, kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Beslenme, giyinme ve cep telefonu kullanma gibi günlük ihtiyaçlarını artık yeniden yapabildiğini aktaran Aktepe şunları söyledi:

"Çok şükür, kısa bir sürede para toplandı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kollarıma kavuşabildim. Çok mutluyum. En güzeli de şekeri atıp karıştırabiliyorum, çayımı içebiliyorum. Kapıyı açıp çıkabiliyorum, birçok ihtiyacımı artık kendim karşılayabiliyorum. Çok mutluyum. Çayı bile tek başına içmek çok mutluluk verici bir şey. Bunun farkında olunması lazım. Yeni doğmuş bir bebek gibi oldum. Bir şeyleri yapınca çok mutlu oluyorum. Bir tabağı ya da bir telefonu şuradan şuraya götürmek bile çok mutlu ediyor. Protezlerime kavuştum, dünyalar benim oldu."

- "Yeniden doğdu"

Anne Serpil Aktepe (46) de Samet’in kendileri için yeniden doğduğunu söyledi. Evladının kollarına yeniden kavuşmasının heyecan verici bir durum olduğunu dile getiren Aktepe, "Samet’in yüzünü güldürdüler, oğluma bu mutluluğu yaşattılar. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Yardım kampanyasının başlatılmasında öncülük eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise Samet'i mutlu görmenin kendilerini de sevindirdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adımŞeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandıAydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:03
Öğle
13:05
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Çondur Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.