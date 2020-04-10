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Aydınlı 2 kardeşten Kovid-19 mağduru 50 kişiye yardım paketi

AYDIN HABERLERİ  | 10.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Aydınlı 2 kardeşten Kovid-19 mağduru 50 kişiye yardım paketi

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 2 kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ücretsiz izne ayrılan ya da işini kaybeden 50 kişiye yardım paketleri dağıttı.

Ağabeyi İbrahim Balcı ile mandıracılık yapan Önder Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu zor zamanda imkanları çerçevesinde ellerini taşın altına koymaya çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 dolayısıyla ücretsiz izne ayrılan ya da işini kaybeden 50 kişiyi tespit ettiklerini aktaran Balcı, "Zor durumda olanlara gönlümüz razı olmadı. Bu ailelere katkıda bulunmak istedik. İşsiz olanların Allah yardımcıları olsun. Paketlerde bir evin temel ihtiyaçları olan her şey var. İnşallah yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

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