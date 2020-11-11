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Aydınlı Başkanlardan Azerbaycan Zaferi paylaşımı

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 16:48 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın, işgalci Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin ardından, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aydınlı başkanlar, Azerbaycan Zaferi’ni kutladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Ermenistan’a karşı kazandıkları zaferi ilan etmesinin ardından, kardeş ülke Türkiye’den de tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Aydınlı Başkanlardan Azerbaycan Zaferi paylaşımı

Azerbaycan’ın, işgalci Ermenistan’a karşı kazandığı zaferin ardından, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Aydınlı başkanlar, Azerbaycan Zaferi’ni kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Ermenistan’a karşı kazandıkları zaferi ilan etmesinin ardından, kardeş ülke Türkiye’den de tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte Karabağ’daki haklı mücadelenin zaferle sonuçlanması haberini alan Aydınlı Belediye Başkanları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla zafere ortak oldu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat engin Özcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, birçok ilçe belediye başkanları yaptıkları zafer paylaşımında Azerbaycan’ın haklı zaferine ortak oldu.

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