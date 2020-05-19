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Aydınlı berberler, sahipsiz kalmaktan şikayetçi oldu

AYDIN HABERLERİ  | 19.05.2020 15:33 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Aydın esnafı, ayakta kalma çabası verirken aynı zamanda birlik başkanı olan Berberler Odası’nın üyeleri sahipsiz kalmaktan şikayetçi oldu.

Aydınlı berberler, sahipsiz kalmaktan şikayetçi oldu

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Aydın esnafı, ayakta kalma çabası verirken aynı zamanda birlik başkanı olan Berberler Odası’nın üyeleri sahipsiz kalmaktan şikayetçi oldu. 50 gün aradan sonra kontrollü olarak hizmet vermeye başlayan berberler bağlı bulundukları esnaf odasından destek beklerken 75 TL’ye yeni fiyat tarifesi almak zorunda kaldı. Aynı zamanda Aydın Esnaf Odaları Birliği’nin de başkanı olan Berberler Odası Başkanı Selahittin Çetindoğan’dan sestek beklediklerini ifade eden berberlerden Bahtiyar Bulut, "Bu sıkıntılı süreçte Berber ve Kuaförler Odası, yeni listeyi 75 TL karşılığında bize verdi. En azından Oda olarak bunu sonra alsalar bence daha iyi olurdu” diye konuştu.
Aydın’da Berber ve Kuaförlerin sorunları iş yerlerini açmakla bitmedi. Korona virüsü salgını sonrası uzun bir süre kapalı kalan ve evlerini ailelerini geçindirmekte sıkıntı yaşayan berber ve kuaför esnafı bu zor dönemlerinde yeterli desteği göremediklerini ifade ettiler. Dükkanları açtıklarında yüksek fiyattan malzeme aldıklarını, 65 yaş ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasak olması, sakal traşı yapamama gibi sorunlarını yetkili mercilere anlatacak birilerini bulmakta güçlük yaşadıklarını belirttiler.
Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden berber esnaflarından Bahtiyar Bulut, “Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mart’ta bize yapılan tebliğ ile iş yerlerimizi kapattık. Sonuçta bunu normal karşıladık, çünkü sağlığımız daha önemli. İş yerimiz 50 gün kapalı kaldı. Bu zaman zarfında hiç kimseden bir yardım destek almadık. Üye olduğumuz esnaf odasından da herhangi bir maddi destek gelmedi. Böyle bir talebimiz olmadı, olsa gelir miydi onu da bilmiyorum. Devletimiz aracılığı ile borçlarımızı öteleme gibi kolaylıkla tanındı. Tabi bu süreçte evlere gidip tıraş etmek de yasaktı. Kendi yağımızla tuzumuzla kavrulduk. Maddi manevi bazı sıkıntılar yaşadık. 50 gün sonra iş yerlerimiz açıldı diye sevinirken, bu sefer sağlık açısından sakal tıraşı uygulaması yapamıyoruz. Tek kullanımlık, havlular, önlükler gibi maliyeti arttıran şeylerle karşılaştık. Önlüklerin teminin de sıkıntılar yaşadık, yüksek fiyatlardan almak zorunda kaldık. Şu anda iş yerlerimiz açık ama 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tıraş yapamıyoruz. Şu an işlerimiz yarı yarıya düştü. Bu zorluklarla mücadele ederken bağlı bulunduğumuz odadan ve başka kanallardan bir destek almadık. Mesela bizim 50 gün dükkanımız kapanmış, işlerimiz bozuk, fiyat listesi çıkardılar onu bile bize 75 TL ücret karşılığında bize verdiler. En azından şu süreçte o ücreti almasalar, sonra alsalar olurdu. Yaşadığımız sıkıntıların giderilmesine yönelik, odalarımızın bize destek vermeleri, sorunlarımızı hükümete iletmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bizim tek başımıza hareket edecek durumumuz yok. Ama şu an için öyle bir girişim de yok” diyerek aynı zamanda birlik başkanı olan Selahittin Çetindoğan ve Birlik Yönetimini zor günlerinde esnafında yanında olmasını beklediklerini kaydetti.

Aydınlı berberler, sahipsiz kalmaktan şikayetçi oldu

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