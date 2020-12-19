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Aydınlı Burak, Türkiye Finali’nden birincilikle döndü

AYDIN HABERLERİ  | 19.12.2020 10:14 | Son Güncelleme

Gençler Arası Ses Yarışması’nın Türkiye Finali’nde Aydın’ı temsil eden ve Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde yarışmaya katılan Burak Birvar yarışmadan birincilikle döndü.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması’nın Türkiye Finali, “Sahne Sırası Sende” sloganı ile geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

Gençler Arası Ses Yarışması’nın Türkiye Finali’nde Aydın’ı temsil eden ve Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde yarışmaya katılan Burak Birvar yarışmadan birincilikle döndü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması’nın Türkiye Finali, “Sahne Sırası Sende” sloganı ile geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. İl, bölge ve Türkiye Finali olarak 3 etaptan oluşan yarışmada Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Aydın Gençlik Merkezi, boy göstermeye devam ediyor. Kadın, erkek solo ses ve özgün yorumlama olmak üzere toplam 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada solo erkek ses kategorisinde yarışan Burak Birvar, il ve bölge birinciliğinin ardından Türkiye birincisi de olarak Aydın’ın gururu oldu.
Pandemi dolayısıyla bu yıl stüdyo kayıtları üzerinden 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada jüri üyeleri, video kayıtları üzerinden yarışmacıların performanslarını değerlendirdi. İl ve Bölge Finali’ni birincilikle geçerek Türk Müziği Solo Erkek kategorisinde Aydın’ı temsil etme hakkı kazanan Burak Birvar, Türkiye Finali’nden de birincilikle döndü. Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada “Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bünyesinde faaliyetlerini yürüten Aydın Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yarışmalarda boy göstermeye devam ediyor. Pandemi süreci nedeniyle gençler performanslarını sahne yerine stüdyoda göstermek zorunda kalsalar da dereceye girebildiler. Solo erkek ses kategorisinde ilimizi temsil eden Burak Birvar önce il birinciliği ardından bölge birinciliği elde ederek katılmaya hak kazandığı Türkiye finalinde de birinciliği kimseye kaptırmadı” ifadelerine yer verildi.

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