YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydınlı cami imamından örnek davranış

Aydınlı cami imamından örnek davranış

AYDIN HABERLERİ  | 28.12.2020 09:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde cami imamlığı yapan Sait Özçakır, tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için kampanya başlattı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde cami imamlığı yapan Sait Özçakır, tablet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrenciler için kampanya başlattı. Dostlarından destek alan Özçakır’ın kampanyası gün geçtikçe büyüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle online eğitime geçilmesi ile birlikte online dersleri takip etmek isteyen bir çok öğrenci tablet ve bilgisayara ihtiyaç duydu. Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek ekipleri arasında yer alan din görevlileri vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını gidermesi ve temin etmesinde yardımcı oldu. Yedieylül Mahallesi Konaklı Camii’nde imamlık yapan Sait Özçakır da bu süreç içerisinde bir yandan vatandaşların yardımına koşarken, bir yandan da eğitimini sürdürmek için tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan öğrencileri belirledi. Kendi tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesini hazırlayan Özçakır, öğrencilerin eksikliklerinin giderilebilmesi için dostlarından destek istedi. Özçakır’ın destek çağrısını yanıtsız bırakmayan vatandaşlar öğrenciler için masaüstü ve dizüstü bilgisayar ve tablet bağışında bulundu. Bağışları tek tek öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ulaştıran cami imamı hayırseverler ile ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında köprü olarak öğrencilerin yüzünü güldürdü.
İçerisinde bulunduğumuz dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Cami İmamı Sait Özçakır, "Öğrencilerin yüzünün gülmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için başlattığım bu çalışmayı sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:16
Öğle
13:15
İkindi
15:43
Akşam
18:04
Yatsı
19:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Toprak Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.