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Aydınlı çocuklar bilgi yarışmasıyla hem eğlendi hem öğrendi

AYDIN HABERLERİ  | 09.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik öğretici bilgi yarışması düzenledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik öğretici bilgi yarışması düzenledi. İlçelerdeki elemelerde başarı olan 42 öğrencinin katıldığı yarışmada çocuklara sözel, sayısal, genel kültür, çoklu yetenek sorularının yanı sıra sesli sorular da soruldu. Yarışmaya katılan tüm çocuklara hediyeler dağıtıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgi yarışmasına, 17 ilçedeki elemelerde başarılı olan 42 çocuk katıldı. Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin katıldığı yarışmada çocuklara sözel, sayısal, genel kültür, çoklu yetenek sorularının yanı sıra sesli sorular da soruldu. Birbirleriyle yarışarak keyifli vakit geçiren çocukların aileleri de çocuklarına destek vermek için kültür merkezinde hazır bulundu.
Yarışmayı altıncı sınıflarda Atça Kültür Merkezi’nden Asya Alaca, Yüksel Yalova Kültür Merkezi’nden Aslı Melek Solmaz ile Karpuzlu Kültür Merkezi’nden Utku Berk Çay’dan oluşan grup birinci olarak tamamladı. Yedinci sınıflarda ise Köşk Kültür Merkezi’nden İdal Bilgin, İncirliova Kültür Merkezi’nden Mustafa Sapmaz ve Adnan Menderes Kültür Merkezi’nden Elif Sude Tohumeken’den oluşan grup birinci oldu.
Yarışmaya katılan tüm çocuklara katılım belgesinin yanı sıra sürpriz hediyeler de dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik etti.

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