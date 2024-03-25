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Aydınlı dağcılar, Ege’nin en yüksek zirvesine tırmandı

İHA İHA
25.03.2024 14:36
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Aydınlı profesyonel dağcılar, Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olarak bilinen 2 bin 571 metre yüksekliğindeki Honaz Dağı’na tırmandı.

Denizli’nin güneydoğusu boyunca, Ege ve Akdeniz bölgelerini ayıran doğal sınır olarak uzanan ve Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı, profesyonel dağcılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Dağcılık Spor Kulübü (AYDAK) üyeleri ise 2 bin 571 metre yüksekliğe sahip Honaz Dağı’na tırmandı. Tırmanış ekibi, zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştı.

Tırmanış ile ilgili paylaşım yapan Aydın Dağcılık Spor Kulübü, açıklamasında “Honaz Dağı zirve tırmanışımızdan. İbrahim-Gül Barutçu, Mustafa Ali Kavak ve Önder Akgün ’den oluşan tırmanış ekibimiz güzel bir havada zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiler” ifadeleri yer aldı.

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