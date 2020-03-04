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Aydınlı doğaseverler Milas’ın güzelliklerini keşfetti

MUĞLA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) tarafından Milas Karya Antik Kenti’ne gezi düzenlendi.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) tarafından Milas Karya Antik Kenti’ne gezi düzenlendi. Programa katılanlar UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Kalesi’nden başlayan doğaseverler, Beçin Kalesi önünde rehber Yeşim Cinbaş tarafından kale ve çevresiyle ilgili bilgi edindikten sonra kaleden Milas Ovası’nı seyretti.
İç ve dış kaleyi, yoğun yapıların bulunduğu Kepez ve Seğmen mevkilerindeki yapılarda incelemeler yapan ekip güzel havanın eşliğinde baharı müjdeleyen papatya ve lalelerin içinde fotoğraflar çektirdi. Denizcik Gölü’ne ulaşan ve gölün harika manzarasını seyrederek dinlenen ekip daha sonra Gökçeler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan doğa harikası olan İncirliin Mağarası’nı gezdi.
Düzenlenen gezi hakkında bilgi aktaran EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü “Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel örneklerinin görüldüğü bir patikadan aşağıya inerek, derin bir vadi içindeki mağaraya girdik. Bir projeyle içinde ışık düzenlemesi yapılarak gezilebilir hale getirilen 345 metre uzunluğundaki İncirliin Mağarasını inceledik. Fosil mağaranın içindeki sarkıt, dikit ve sütunları izledik. Mağaranın muhtelif yerlerinde yapılan kazılarda prehistorik ve antik arasına tarihlenen seramiklerin ve insan kemiklerinin bulunduğunu öğrendik” dedi.
Gezi programı kapsamında Baltalı Kapı ve şehir merkezinin de ziyaret edildiğini ifade eden Sürücü, “Antik dönemde Karia’nın başkenti Milas’ın eski surlarından kalan tek kalıntı olan Baltalı Kapıyı görmek için yerine gittik. Bir mahallede evler arasında kalan ve içinden yolgeçen kapının altında hikayesini dinledik. Kapının güney yüzündeki kilit taşı üzerinde antik çağlarda ‘Labrys’ olarak adlandırılan çift yüzlü balta kabartmadan dolayı yerel insanlar tarafından Baltalı Kapı olarak adlandırıldığını, antik dönemde Zeus Labrandos Festivali’nin geçtiği güzergah üzerinde bulunduğunu ve kentin kuzey kapısı olduğunu, Hıristiyanlık devrinin başlarında şehrin doğusundaki dağlardan su getiren kemerlerin kapıya bağlandığını öğrendik. Milas içinde bulunan Macar Evlerini gezerek, geleneksel yemeklerinin ve tatlılarının tadına baktık” dedi.

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