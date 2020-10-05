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Aydınlı doktor kansere yenik düştü

AYDIN HABERLERİ  | 05.10.2020 13:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde görev yapan Doktor Okan Özdemir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde görev yapan Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Doktor Okan Özdemir bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Aydınlı doktor kansere yenik düştü

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde görev yapan Doktor Okan Özdemir, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde görev yapan Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Doktor Okan Özdemir bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Özdemir doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtularılamayarak hayata gözlerini yumdu. Doktor Özdemir’in vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özdemir’in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Efeler ilçesi Eski Yeni Camii’nden kaldırılarak Kemer Mezarlığı’nda defnedilecek.

Aydınlı doktor kansere yenik düştü

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Aydın Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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