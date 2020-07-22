YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydınlı esnaflar yasağın kaldırılmasına sevindi

Aydınlı esnaflar yasağın kaldırılmasına sevindi

AYDIN HABERLERİ  | 22.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında bazı işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Aydınlı esnaflar yasağın kaldırılmasına sevindi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında bazı işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Alınan karara en çok çiğ köfteci ve kokoreççiler sevindi. Kısıtlamanın kaldırılmasının ilk günü olmasına rağmen vatandaşlar çiğ köfteci ve kokoreççilere yoğun ilgi gösterdi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında lokanta, kafe, kıraathane, çay bahçesi, aperatif salonları gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Daha önce saat 24.00’e kadar çalışabilen esnaflar bundan sonra ruhsatlarındaki belirtilen saatlere kadar açık olabilecek. Kısıtlamanın kaldırılması Aydınlı esnafın yüzünü güldürürken, gece saatlerine kadar iş yapan çiğ köfteci ve kokoreççiler bayram etti.
Kısıtlamanın kaldırılmasının kendilerini çok sevindirdiğini kaydeden çiğ köfteci Recep Altındiş, "Korona virüsün ilk döneminde faaliyetimizi geçici olarak durdurmak zorunda kaldık. Bu dönem bizi çok zorladı. Şükür çok fazla sürmedi. Önce belirli saatler de olsa iş yerimizi açtık, şimdi de saat sınırlamamız kaldırıldı. Bizim işimiz genelde akşam ve gece saatlerinde yoğunlaşıyor. İnsanlar evlerinde acıkınca atıştırmalık bir şeyler arıyor. Bazen paket servisine dahi yetişemediğimiz zamanlar oluyordu. İnşallah yine o günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın kaldırılması çok güzel oldu" dedi.
Aydın’ın en işlek yerlerinden biri olan Zafer Meydanı’nda uzun yıllardır kokoreççilik yapan Bilal Bilgen ise "Kararın açıklandığı ilk gün olmasına rağmen işlerimiz çok yoğun. Yaz aylarında sıcakta pek kokoreç tercih edilmiyor. İşlerimiz serinliğin arttığı gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunlaşıyordu. Kısıtlama olduğu için saat 24.00’da kapatmak zorunda kalıyorduk. Bu karara müşterilerimiz de çok sevindi. Bundan sonra ruhsatımızda yazan saatimize kadar müşterilerimize hizmet vereceğiz. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Aydınlı esnaflar yasağın kaldırılmasına sevindi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Aydın Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:57
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Altuğ Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü

Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.