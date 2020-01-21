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  4. Aydınlı gençler Çanakkale Kampı’na uğurlandı

Aydınlı gençler Çanakkale Kampı’na uğurlandı

AYDIN HABERLERİ  | 21.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Aydınlı gençler Çanakkale’nin tarihi önemini vurgulamak ve Çanakkale bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen Çanakkale Milli Mücadele Kamp programına katılmak üzere yola çıktı.Çanakkale Milli Mücadele Kampı’nda, “Bir Kardeşlik İklimi” diyerek yola çıkan 90 genç, 2 gece konaklayacak ve Kabatepe, Kanlı Sırt, 57.Alay Şehitliği, Hastane Müzesi, Şehitler Abidesi, Conk Tepesi ve Tabyaları ziyaret ederek ecdadını anacak.Yola çıkan gençleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Adnan Menderes Stadı’ndan yolcu etti.Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, konu ile ilgili olarak “Çanakkale ülkemiz için önemli bir muhaberenin gerçekleştiği yer.

Aydınlı gençler Çanakkale Kampı’na uğurlandı

Aydınlı gençler Çanakkale’nin tarihi önemini vurgulamak ve Çanakkale bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen Çanakkale Milli Mücadele Kamp programına katılmak üzere yola çıktı.
Çanakkale Milli Mücadele Kampı’nda, “Bir Kardeşlik İklimi” diyerek yola çıkan 90 genç, 2 gece konaklayacak ve Kabatepe, Kanlı Sırt, 57.Alay Şehitliği, Hastane Müzesi, Şehitler Abidesi, Conk Tepesi ve Tabyaları ziyaret ederek ecdadını anacak.
Yola çıkan gençleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş Adnan Menderes Stadı’ndan yolcu etti.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, konu ile ilgili olarak “Çanakkale ülkemiz için önemli bir muhaberenin gerçekleştiği yer. ’Çanakkale Geçilmez’ olgusunun da vurgulandığı bir yer. Doğa ve tarih harikası olan bu güzide şehrimizde ’Çanakkale Geçilmez’ ruhunu bir kez daha gençlerimiz görsel olarak yaşama imkanı bulacaklar” diye konuştu.

Aydınlı gençler Çanakkale Kampı’na uğurlandı

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