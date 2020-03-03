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Aydınlı genç Eskişehir’de ölümden döndü

AYDIN HABERLERİ  | 03.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan A.K.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan A.K. yönetimindeki 09 K 0926 plakalı otomobil Kütahya’nın Gediz ilçesinde yolun aşırı sisli olmasından dolayı virajı alamayarak takla attı. Tarlaya uçan otomobil hurdaya dönerken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza Kütahya-Eskişehir yolunda saat 06.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Kuşadası’ndan yola çıkan A.K. (20) yönetimindeki araç Kütahya’nın Gediz ilçesinde aşırı sislenmeden dolayı virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Defalarca takla atan araç tarlaya uçup taşlara çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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