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Aydınlı gençler Milli Takım kampına davet Edildi

AYDIN HABERLERİ  | 27.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

11-19 Eylül tarihlerinde Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası için hazırlıklar başladı.

11-19 Eylül tarihlerinde Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde yapılacak olan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Başlayan hazırlıklar ile birlikte Aydınlı 2 genç sporcu da Milli Takım Kampına davet edildi.
20 Haziran’da Ankara’da başlayan ve şampiyonaya kadar devam edecek olan Gençler Erkekler Milli Takım Avrupa Hazırlık Kampı’na Aydın Yıldız Spor Kulübü sporcularından 55 kg sikletinde Sedat Atsız Milli Takım Kampına davet edildi.
Konya’da başlayan 23 Yaş Altı Kadınlar Milli Takım Avrupa Hazırlık Kampına ise Aydın Yıldız Spor Kulübü sporcularından Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak Aydın’ın gururu olan Milli Sporcu Ayşegül Çakın davet edildi.
“Başarılı olacaklarına inanıyorum”
Kulüplerinden 2 sporcunun Milli Takım Kampına davet edilmesinden mutlu olduklarını ifade eden Aydın Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan; “Aydınımızın gururu olan 2 sporcumuz Finlandiya’da düzenlenecek olan şampiyona için kampa davet edildi. Bu, kulübümüz adına çok önemli bir gelişme. 2 genç arkadaşımızın daha öncelerde de olduğu gibi bu şampiyonada da Aydın’ı ve ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Her ikisine de başarılar diliyorum. Sporcularımızın gelişiminde destek olan Yunus Emre hocamızı da tebrik ederiz” dedi.

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