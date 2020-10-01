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Aydınlı hakem Ankaragücü-Kayserispor maçını yönetecek

AYDIN HABERLERİ  | 01.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Aydınlı hakem Bahattin Şimşek Ankaragücü-Kayserispor maçında düdük çalacak.Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabakayı yönetecek Bahattin Şimşek, hakemlik hayatında 136 profesyonel maçta düdük çaldı.

Aydınlı hakem Ankaragücü-Kayserispor maçını yönetecek

Aydınlı hakem Bahattin Şimşek Ankaragücü-Kayserispor maçında düdük çalacak.
Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabakayı yönetecek Bahattin Şimşek, hakemlik hayatında 136 profesyonel maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 65 kez ev sahibi ekip, 40 kez deplasman takımı kazanırken 31 maç da berabere bitti. Bahattin Şimşek bu maçlarda 552 kez sarı kart gösterirken 30 kez de kırmızı kart gösterdi. 32 yaşındaki hakem, bugüne kadar 6 kez Ankaragücü maçında düdük çaldı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 5 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Aydın Bölgesi hakemi, bugüne kadar 3 kez Kayserispor maçı yönetti. Kayserispor, bu maçlarda 1 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Bahattin Şimşek’in yönettiği 4 iç saha maçına çıkan Ankaragücü, 4 maçı da kazandı. Kayserispor, Bahattin Şimşek’in yönettiği 2 deplasman maçında 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor arasında 2 Ekim 2020 Cuma günü oynanacak olan karşılaşmada Bahattin Şimşek’in yardımcıları Alpaslan Dedeş ve Bilal Gölen olacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta 4.hakem olarak Caner Ak görev yapacak.

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