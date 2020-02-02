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Aydınlı judocular Avrupa kupasında mücadele edecek

AYDIN HABERLERİ  | 02.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Judo antrenörü Cüneyt Sayalğı, judo sporcuları Pınar Öztürk ve Simge Pınar ile birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.Türkiye Judo Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Şampiyonası 24-26 Ocak 2020 tarihlerinde Kilis ilinde yapıldı.

Aydınlı judocular Avrupa kupasında mücadele edecek

Judo antrenörü Cüneyt Sayalğı, judo sporcuları Pınar Öztürk ve Simge Pınar ile birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.
Türkiye Judo Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Şampiyonası 24-26 Ocak 2020 tarihlerinde Kilis ilinde yapıldı. Müsabakada ilk 9’da yer alan Aydınlı judocular 48 kiloda Pınar Öztürk ve 63 kiloda Simge Pınar Antalya’da 29 Şubat - 01 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupası (Uluslararası Nazım Canca) müsabakasına katılmaya hak kazandı.

İl Müdürü Fillikçioğlu, Ümitler Avrupa Kupası’nda mücadele edecek sporculara başarılar diledi. Kendilerini spor çantası ile ödüllendirip tek tek tebrik ederek, sporun ve sporcuların her zaman yanında olarak, desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

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