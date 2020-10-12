Aydınlı kadın her yerde aranıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde kendisinden 36 saattir haber alınamayan Hatice Tusu her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde ikamet eden emekli hemşire Hatice Tusu’dan ailesi 36 saattir haber alamıyor. Evinde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Tusu için polis ekiplerine kayıp başvurusu yapan oğlu Görkem Öner, annesini bulmak için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Öner, annesinin kaçırılmış olabileceğini ileri sürerek Tusu’yu görenlerin 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ya da 0530 147 82 74 numaralı telefona bilgi vermesini istedi.

