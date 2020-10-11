Aydınlı kardeşler Korona virüse yenik düştü

Aydınlı iki erkek kardeş yakalandıkları Korona virüse (Kovid-19) yenik düştü. Kardeşlerin ölümü aileleri ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Güney Mahallesi’nden olan ve İstanbul’da yaşayan Mustafa Aslan ve Hamdullah Aslan, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Hastanede gözetim altına alınarak tedavilerine başlanan Aslan kardeşler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tedavi gördükleri hastanede önce Hamdullah Aslan hayata gözlerini kapatırken, 4 gün sonra da Mustafa Aslan hayatını kaybetti.

Mustafa Aslan ve Hamdullah Aslan kardeşlerin acı haberi aileleri başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. İki kardeş, İstanbul’da toprağa verildi.



