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Aydınlı kayıp şahıs Fatih İçöz bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 17.10.2020 20:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Fatih İçöz bulundu.Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Fatih İçöz 5 gün önce kurulan semt pazarında bir tezgahta çalıştı.

Aydınlı kayıp şahıs Fatih İçöz bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Fatih İçöz bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Fatih İçöz 5 gün önce kurulan semt pazarında bir tezgahta çalıştı. O gün pazardan ayrılan Fatih İçöz sırra kadem bastı. 5 gündür her yerde aranan İçöz için yakınları sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bulmaya çalışmıştı. İçöz, bugün akşam saatlerinde annesi tarafından Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’ndeki Zeybek Parkı’nda bulundu. İçöz’den gelen sevindirici haber tüm yakınlarını sevince boğdu.

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