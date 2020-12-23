Aydınlı mimarlardan milletvekillerine mektup

Aydın Mimarlar Odası, üniversitelerin mimarlık bölümlerinin kontenjanlarının sınırlandırılması ve devlette mimar istihdamına yönelik girişimde bulunulmasını isteyen bir mektup hazırlayarak Aydın milletvekillerine gönderdi.

Mimarlar Odası Aydın Başkanı Cemre Şahin Kazıcı, meslektaşlarının sesi oldu. Meslektaşlarının taleplerini içeren mektubu 8 Aydın Milletvekiline gönderen Kazıcı, üniversitelerin mimarlık bölümlerinin kontenjanlarının sınırlandırılması ve devlette mimar istihdamına yönelik girişimde bulunulmasını talep etti. Kazıcı milletvekillerine gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi;

"Mimarlığın doğasından gelen ve yasalarımızla da tariflenen tüm bu estetik ve teknik bilgi yetkinliğine karşın bugün siyasi erkler tarafından mimarlık disiplinine yeterli ve gerekli önemin verilmediği, mimarlığın akademik ve uygulama alanlarında kabul görmüş bir gerçeklik halini almıştır. Son yıllarda kontrolsüz biçimde artış gösteren mimarlık bölümleri, UNESCO/ UIA’da belirtilen mimarlık eğitim şartlarını karşılamamaktadır. Eğitimin niteliksizleşmesinin yanı sıra 10 yılda mezun sayısı yılda yaklaşık 3 binden 8 bine yükseltilmiştir. Buna karşın, atama ile devlet kadrolarında görevlendirilen mimar sayısı yılda yaklaşık 200’den 20’ye gerilemiştir. Açılan makas ve eğitimdeki niteliksizliğin neden olduğu yetersizlik; işsizlik oranını arttırmış, mimari üretimlerin değerini düşürmüş, denetimlerini zayıflatmış ve mevcut ekonomik sorunlarla birlikte meslek pratiklerinde hukuksuz uygulamaları beraberinde getirmiştir. Mimarlık değersizleştirilmiştir. Ne yazık ki ağır sonuçlarıyla karşılaştığımız, sağlıksız kentlerin sebep olduğu pandemi ortamı ve niteliksiz yapılaşmanın meydana getirdiği sel/deprem felaketleri de bu gerçekliğin somut yansımalarıdır. Covid-19 için aşı bulmak ve enkaz altından kurtarılan vatandaşa yardım sağlamak gibi çabalar çok değerli olsa da, tekrarlarının yaşanmasını önleyecek nitelikte kalıcı bir çözüm değildir. Nitekim bu bilinçle, tarih boyunca yaşanan salgın ve depremler mimarlık ve kentleşme politikalarında ciddi revizeleri beraberinde getirerek büyük gelişimler sağlanmıştır. Mimarlık kentlerimizi biçimlendirir, kentlerimiz ise bugünün ve geleceğin toplumlarını. Mimarlıkta yaşanan ve ancak bir kısmını ifade edebildiğimiz tüm sorunlar; sosyal, kültürel ve toplumsal geri dönüşü olmayan pek çok yıkımı beraberinde getirecektir. Bu nedenle öncelikli bir çözüm önerisi olarak, üniversitelerimizde mimarlık bölümü kontenjanlarının sınırlandırılması ve eğitim niteliklerinin arttırılması, devlet kadrolarında gerekli mimar istihdamının sağlanması, hususlarında sesimize ses olacağınıza inanıyor ve desteklerinizi bekliyoruz."