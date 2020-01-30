Aydınlı öğrenciler ‘Genç Ofis’ ile hayatlarına yön verecek

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezi, ortaöğretim öğrencilerine daha yakın olmak için ilk “Genç Ofis”ini kuruyor.

Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve de desteklenmesi amacıyla Efeler Emel Uşaklı Anadolu Lisesi içerisinde “Genç Ofis” kurulabilmesi için protokol imzalandı.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleşen protokol törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

Protokol töreninde konuşan Vali Köşger, kurulacak Genç Ofis’in Aydın’a ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerken; İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş ise ikinci Genç Ofis’in Zübeyde Hanım İlkokulu’nda kısa sürede faaliyete geçirileceğini müjdeledi.



