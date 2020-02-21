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Aydınlı şair ve yazarlar Vali Köşger’i ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 21.02.2020 09:25 | Son Güncelleme

Aydın Valiliği koordinesinde ve Aydın Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Şiir ve Müzik dinletisi programı DSİ 21.Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Salonunda gerçekleştirildi.Vali Yavuz Selim Köşger’in konuk olarak katıldığı programda şair ve yazarlar bir birinden güzel eserlerini seslendirdiler.Aydın Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, Vali Köşger’in Aydın’da göreve başlamasıyla şair, yazar ve güzel sanatların her dalında eser veren sanatçılara daha fazla önem ve değer verildiğini somut delilleriyle müşahade etmekteyiz diye konuştu.Vali Köşger’de şair, yazar ve sanatçıların önemine değinerek, “Bir ülkedeki yöneticiler şair, yazar ve sanatçılara sahip çıkmıyorsa bu büyük bir eksikliktir.

Aydın Valiliği koordinesinde ve Aydın Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından her yıl düzenlenen Şiir ve Müzik dinletisi programı DSİ 21.Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Salonunda gerçekleştirildi.
Vali Yavuz Selim Köşger’in konuk olarak katıldığı programda şair ve yazarlar bir birinden güzel eserlerini seslendirdiler.
Aydın Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, Vali Köşger’in Aydın’da göreve başlamasıyla şair, yazar ve güzel sanatların her dalında eser veren sanatçılara daha fazla önem ve değer verildiğini somut delilleriyle müşahade etmekteyiz diye konuştu.
Vali Köşger’de şair, yazar ve sanatçıların önemine değinerek, “Bir ülkedeki yöneticiler şair, yazar ve sanatçılara sahip çıkmıyorsa bu büyük bir eksikliktir. Toplumumuzun bu değerlerine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.
Bundan sonraki etkinliklerin Nazilli, Söke gibi diğer ilçelerimizde de gerçekleştirileceği müjdesini veren Vali Köşger, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Etkinlikte Şair Abdulkadir Güler’in Vali Köşger için yazdığı ve hediye ettiği şiir büyük beğeni topladı. Ayrıca şair ve yazarlar yazdıkları eserlerini Vali Köşger’e takdim etti.
Vali Köşger’in duygulu anlar yaşadığı etkinlikten sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Aydınlı şair-yazarlarla gönlümüzü okşayan ruhumuzu dirilten sazlı-sözlü-şiirli toplantıdan nasibimize düşen ’Altın çekiç usta bir köşker olsak da yetimlere baba, öksüzlere ata, ağlayana ana değilsek bir hiçiz’ Eyvallah üstatlar aldım kabul ettim baş göz üstüne” ifadelerine yer verdi.

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