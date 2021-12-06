Aydınlı Samet, biyonik kollarıyla belediyede iş başı yapacak

Aydın'da yardım kampanyası ile toplanan paralarla biyonik kol takılan 18 yaşındaki Samet Aktepe, İncirliova Belediyesinde işe başlayacak.

Samet Aktepe, kendisine biyonik kol takılması için düzenlenen yardım kampanyasına öncülük eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, kampanyanın başarıya ulaşmasının kendilerini de çok mutlu ettiğini ifade etti.

Aktepe'ye iş verdiklerini ifade eden Kaya, "Bundan sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev yapacak. Gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından işbaşı yapacak. Bunun yanı sıra ilçede yaşayan SMA hastası Alparslan kardeşimiz var. O da İncirliova'mızın çocuğu. İnşallah ona da gereken yardımı toplayacağız." dedi.

Kaya'ya teşekkür eden Aktepe de işe alındığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılan ve iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalan Aktepe için Valilik onayıyla başlatılan kampanyayla 2 milyon 60 bin lira toplanmıştı. Aktepe'ye İstanbul'da biyonik kol takılmıştı.

