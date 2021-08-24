Aydınlı tır sürücüsü, ekmek teknesini gelin arabası yaptı

Aydın'ın Söke ilçesinde tır şoförlüğü yapan Selim Pak, mutlu gününde aracını gelin arabası olarak kullandı.
Çavdar Mahallesi'nde yaşayan Selim Pak (29), hayatını birleştireceği Mine Dilli (23) ile bugün yapılacak düğün merasimi öncesi ekmek teknesi tırının dorsesini çıkararak gelin arabası olarak süsledi.
"Evleniyoruz, mutluyuz" yazısı asılan tırla şehir turu atan çifti çevredeki vatandaşlar alkışlarla karşıladı.
Pak, gazetecilere, 5 yıldır bugünün hayalini kurduğunu söyleyerek, "Kullandığım tırı gelin arabası yapma hayalimiz vardı. Birbirimize bu hayalimizi sık sık anlatıyorduk. Çok şükür hayallerimiz gerçek oldu." dedi.
Genç çiftin akşam kıyılacak nikahla hayatlarını birleştireceği belirtildi.
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