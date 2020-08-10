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Aydınlı tostçu iş yerinde kendi bahçesini oluşturdu

AYDIN HABERLERİ  | 10.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyyar arabasında tostçuluk yapan Muzaffer Salgın, işyerine koyduğu çeşit çeşitli saksılarla kendi bahçesini oluştururken, aracına astığı yazıyla da geçenlerin dikkatini çekiyor.Aydın’ın Efeler ilçesi Bey Camii arkasında bulunan ve 35 yıldır seyyar arabada aynı yerde tost yapmaya devam eden Muzaffer Salgın, iş yerinin önüne koyduğu saksılarla adeta kendi bahçesini oluşturdu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyyar arabasında tostçuluk yapan Muzaffer Salgın, işyerine koyduğu çeşit çeşitli saksılarla kendi bahçesini oluştururken, aracına astığı yazıyla da geçenlerin dikkatini çekiyor.
Aydın’ın Efeler ilçesi Bey Camii arkasında bulunan ve 35 yıldır seyyar arabada aynı yerde tost yapmaya devam eden Muzaffer Salgın, iş yerinin önüne koyduğu saksılarla adeta kendi bahçesini oluşturdu. 35 yıldır tost yapılan seyyar arabayı 1 yıl önce devraldığını ve kendisine göre düzenlemeler yaptığını ifade eden Salgın; “1 yıl önce burayı devraldım fakat 35 yılı aşkın süredir burada tost yapılıyor. Mesleğe iskender ustası olarak başlamıştım fakat başımdan bir takım olumsuzluklar geçince işsiz kaldım. Daha sonra burası denk geldi, devraldım. Zaten 35 yıldır bilinen bir yer burası, kendime göre de küçük değişiklikler yaptım ve 1 yıldır ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum. 35 yıldır burada tost yapıldığı için bazen öğrencilik dönemlerinde burada tost yemiş vatandaşlarımız da nostalji yapmak için geliyor” dedi.
“Yeşillendirmeye devam edeceğim”
Yeşillik ve doğanın güzel bir şey olduğuna dikkat çeken Salgın; “Artık her yer beton olsa da en azından kendi iş yerimi renklendireyim istedim. Bazı vatandaşlarımız buradaki saksılarımı alıp gidiyorlar ama ben yine de burayı yeşillendirmeye devam edeceğim. Boş vaktimde de iyi oluyor suluyorum, bakıyorum. Dükkanım olmasa da elimden geldiğince burayı güzelleştirmeye çalışıyorum. Biber, fesleğen gibi bitkiler sayesinde iş yerimde hem güzel bir görüntü oluşuyor hem de buradaki taze biberleri müşterilerime ikram ediyorum” dedi.
“İstesinler ben alayım”
Seyyar aracı olmasından dolayı saksılarını dışarıda bıraktığını ifade eden Salgın; “Bir dükkanımız olmadığı için saksıları dışarıda bırakıyorum. Elimden geldiğince korumaya çalışıyorum fakat bazı vatandaşlarımız buradaki biber saksılarımızı çalıyor. Canları sağ olsun ama en azından biberleri koparıp gitseler daha iyi olacak. Yani üstündeki biberi alsa sorun olmayacak. Saksı zaten 5 lira istesin ben ona saksıyı alayım ama buranın düzenini bozmasın, buradaki emeği hiçe saymasınlar” dedi.
“Ekmek teknesi”
Saksılarının yanı sıra seyyar el arabasına astığı yazı ile de dikkat çeken Salgın, vatandaşlardan biraz daha duyarlı olmalarını rica etti. Aracının camına “Ekmek teknesidir, park etmeyiniz” yazısı asan Salgın “Biliyorsunuz burası seyyar bir dükkan ve araçlar önüme park ettiği zaman tezgahım hiç gözükmüyor. Tabiki bu da işimize yansıyor. Zaten korona virüsü dolayısıyla işlerimiz durma noktasına geldi. Birde araçlar burayı kapattığı zaman işimize çok yansıyor. Ben de böyle bir yazı yazarak çözüm bulmayı denedim” dedi.

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