YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor

Aydınlı vatandaşlar coronavirüse kafa tutuyor

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

İnsanlığı tehdit eden Korona virüs salgını dolayısıyla hükümetin getirdiği bir çok kısıtlamaya aldırış etmeyen Aydınlılar ’bu kadarına da pes’ dedirtti.Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 333 kişinin hayatına mal olan Korona virüs salgını vatandaşları korkutuyor.

İnsanlığı tehdit eden Korona virüs salgını dolayısıyla hükümetin getirdiği bir çok kısıtlamaya aldırış etmeyen Aydınlılar ’bu kadarına da pes’ dedirtti.
Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 333 kişinin hayatına mal olan Korona virüs salgını vatandaşları korkutuyor. Kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından ülke genelinde de alınan bir çok önem ile virüsün dağılmasının önüne geçilmeye çalışıyor. Sosyal mesafenin korunması yönünde yapılan uyarılar ile birlikte Aydın’daki bankların üzerine belediyeler tarafından kapatılarak uyarıcı yazılar asıldı. Alınan tüm önlemlere karşı sosyal mesafe kuralına kulak tıkayan Aydınlılar banklarda otururken görüntülendi. Uyarıları umursamayan Aydınlılar adeta Korona virüse kafa tuttular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti Canlı yayında büyük gerginlik! Prof sinirden canlı yayını terk etti
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Korna çalma tartışması arbedeyle bitti

Korna çalma tartışması arbedeyle bitti

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

Aydın Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:39
Yatsı
20:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Altuğ Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Belediyesi 10 bin maske, 12 bin çift eldiven dağıttı

Kuşadası Belediyesi 10 bin maske, 12 bin çift eldiven dağıttı

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Nazilli Polisi 2013 Yılı Bahar Dönemi Tabanca Talimini Yaptı

Nazilli Polisi 2013 Yılı Bahar Dönemi Tabanca Talimini Yaptı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.