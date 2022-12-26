Aydınlılar hafta sonu güneşin tadını çıkardı

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından hafta sonu güneş kendini gösterdi. Aralık ayında ülke genelinde birçok ilde kış yüzünü gösterirken Aydın’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometreler ise 17 ila 20 dereceyi gösterirken, havaların ısınmasıyla birlikte güneşi gören Aydınlı vatandaşlar da park ve bahçelere akın etti. Gün içerisinde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olduğu kentte birçok vatandaş güzel havanın tadını banklarda oturarak çıkardı. Kent meydanlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar hafta sonu güneşin tadını çıkardı.

