YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydınlılar koronavirüse karşı bilinçleniyor

Aydınlılar koronavirüse karşı bilinçleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıkılaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek için semt pazarlarında bilgilendirici broşür dağıtıyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde binlerce vatandaşın bir araya geldiği semt pazarlarında dağıtıkları broşürlerle, vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısı yaparken, salgına karşı alınması gereken önlemleri de anlatıyor.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" (küresel salgın) sınıfına alınan ve Türkiye’de de ortaya çıkan korona/covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkı bilinçlendirme konusunda da çalışmalar yürütüyor.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıkılaştıran Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek için semt pazarlarında bilgilendirici broşür dağıtıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde binlerce vatandaşın bir araya geldiği semt pazarlarında dağıtıkları broşürlerle, vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısı yaparken, salgına karşı alınması gereken önlemleri de anlatıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" (küresel salgın) sınıfına alınan ve Türkiye’de de ortaya çıkan korona/covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, halkı bilinçlendirme konusunda da çalışmalar yürütüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan üretici pazarları başta olmak üzere Aydın genelindeki tüm semt pazarlarında dağıtılan broşürlerle vatandaşların salgın hastalıklarla mücadelede bilinçlenmesi sağlanıyor.

Kalabalıklardan uzak durun çağrısı
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde binlerce vatandaşın bir araya geldiği semt pazarlarında dağıtıkları broşürlerle, vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durma çağrısı yaparken, salgına karşı alınması gereken önlemleri de anlatıyor. Konuyla ilgili konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronovirüse karşı mücadeleyi kararlılıkla devam ettirdiklerini belirtti. Büyükşehir bünyesinde oluşturulan "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu"nun alınması gereken tedbirleri aldığını ve uyguladığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, halkın salgına karşı bilinçlendirilmesinin de alınan tedbirlerin en başında geldiğini ifade etti.
Vatandaşlar ise, koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Aydın Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
13:23
İkindi
16:44
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Cinalı Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadası kamuoyunu sahte hesaplarla aldatamazsınız

Kuşadası kamuoyunu sahte hesaplarla aldatamazsınız

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.