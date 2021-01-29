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Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

29.01.2021 21:16 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşların kar görme sefası araçların yolları kapaması ile çileye dönüştü.Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ile beraber Aydın’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.

Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşların kar görme sefası araçların yolları kapaması ile çileye dönüştü.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ile beraber Aydın’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte Paşa Yaylası’na akın etti. Çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan, mangal yakan aileler karın tadını doyasıya çıkarırken, dönüş yolu ise çileye dönüştü. Aydın’a dönmek üzere yola çıkan sürücüler yoldaki araç parkları nedeni ile zor anlar yaşadı. Akşam saatlerine kadar kar görmek isteyen Aydınlıların uğrak mekanı olan Paşa Yaylası yolunda trafik tıkandı. Sürücüler geri dönüş yolunu zorluklarla aşabildi.

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Aydın Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:45
Sabah
08:08
Öğle
13:27
İkindi
16:11
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
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Merkez
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