Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşların kar görme sefası araçların yolları kapaması ile çileye dönüştü.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava ile beraber Aydın’ın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte Paşa Yaylası’na akın etti. Çocuklarıyla birlikte kartopu oynayan, mangal yakan aileler karın tadını doyasıya çıkarırken, dönüş yolu ise çileye dönüştü. Aydın’a dönmek üzere yola çıkan sürücüler yoldaki araç parkları nedeni ile zor anlar yaşadı. Akşam saatlerine kadar kar görmek isteyen Aydınlıların uğrak mekanı olan Paşa Yaylası yolunda trafik tıkandı. Sürücüler geri dönüş yolunu zorluklarla aşabildi.

