YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Aydıntepe’de trafik kazası: 1 ölü

Aydıntepe’de trafik kazası: 1 ölü

BAYBURT HABERLERİ  | 02.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Eski muhtar Hüseyin Yılmaz, Trabzon Çaykara Yeşilalan Mahallesi Tufa Yaylasından önceki gece kurbanlık almak için yola çıktı.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Eski muhtar Hüseyin Yılmaz, Trabzon Çaykara Yeşilalan Mahallesi Tufa Yaylasından önceki gece kurbanlık almak için yola çıktı. Kendi yönetimindeki kamyonetle D915 karayoluyla gece Bayburt’a giderken Aydıntepe ilçesi Yoncalı Mevkii’ne geldiği sırada bilinmeyen nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sabah çobanlık yapan bir vatandaş tarafından kaza fark edilerek ilgili makamlara haber verildi.
Olay yerine; jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonucu Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin Yılmaz’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bayburt’a sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

ASKİ’den Kuşadası için 16,5 milyon liralık daha içme suyu yatırımı

ASKİ’den Kuşadası için 16,5 milyon liralık daha içme suyu yatırımı

Bayburt Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:11
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:40
Yatsı
21:14

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Merkez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: "Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz"

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim: "Bayburt kehribarını dünya çapında tanıtmayı hedefliyoruz"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

PDR Türkiye birincisi Bayburt Üniversitesi’nden

PDR Türkiye birincisi Bayburt Üniversitesi’nden

Vali Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Bilgiç’i ziyaret etti

Vali Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Bilgiç’i ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.