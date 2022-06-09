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Ayedaş, İstanbul'a 8 yılda 3 milyar lira yatırım yaptı

09.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayedaş, İstanbul'a 8 yılda 3 milyar lira yatırım yaptı

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş), 2013-2021 döneminde İstanbul'a 3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ayedaş, artan enerji talebini karşılamak ve arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya üçüncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan Ayedaş, devir tarihinden bu yana İstanbul Anadolu Yakası'nın gücüne güç kattı.​​​​​​​

Ayedaş, elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013'ten geçen yıl sonuna kadar, hizmet bölgesinde 3 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde, Ayedaş, yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 67, trafo kurulu gücünü ise yüzde 31 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Yakası'na 1612 megavat kurulu gücünde olan 955 trafo, 3 bin 283 kilometre yer altı alçak gerilim hattı ve 2 bin 248 kilometre yer altı orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi.

Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Ayedaş, İstanbul Anadolu Yakası'nda 169 bin 316 arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.

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