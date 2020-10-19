Ayhan: “Halkımıza hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Sorunların çözümünde, kamuoyu yararına yapacağımız her projede dün olduğu gibi bugün de muhtarlarımız ile bire bir görüşerek ortak fikir üretiyor, halkımıza hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Ayhan mesajında; “Temeli 1829 yılında İstanbul’da atılan muhtarlık müessesesi yerel demokrasinin en eski ve en önemli yapı taşı olma özelliğini taşımaktadır. Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlar, vatandaşlarımızın devlete ulaşması noktasında ilk aşamadır. Kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın düğününde cenazesinde yanlarında yer alarak birer aile bireyi niteliği taşımaktadır. Halkın oyu ile yönetime gelen devletin yerel yönetimdeki temsilcileri, sevgi ve saygı çerçevesinde türlü fedakarlıklarla görevlerini ifa etmektedir. Sorunların çözümünde, kamuoyu yararına yapacağımız her projede dün olduğu gibi bugün de muhtarlarımız ile bire bir görüşerek ortak fikir üretiyor, halkımıza hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, görevlerini sürdüren muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

