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  4. Ayhan Safoğlu'nun "Teneffüs" sergisi Salt Galata'da sanatseverlerle buluştu

Ayhan Safoğlu'nun "Teneffüs" sergisi Salt Galata'da sanatseverlerle buluştu

15.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salt Galata'da ön gösterimi yapılan "Ardışık" serisinin son sergisi "Teneffüs", sanatçının yeni işlerine ek olarak Berlin Bienali için hazırlanan video ve enstalasyonların Türkiye'deki ilk gösterimine de ev sahipliği yapıyor - Sergi, 24 Nisan'a kadar görülebilecek

iSTANBUL (AA) - Sanatçı Ayhan Safoğlu'nun "Teneffüs" adlı sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Salt Galata'da ön gösterimi yapılan sergiye ilişkin gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Salt Genel Müdürü Deniz Ova, Salt'ın kurucusu olan Garanti BBVA'nın desteğinin devam edeceğini söyledi.

Ova, "Bundan sonrası için her iki kurumu uzun bir yolculuk bekliyor ve bu yolculukta beraber olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

Salt'ın gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi veren Ova, "Her alanda pek çok şeyin yeniden tasarlandığı bugünlerde Salt'ın yeni yolculuğunda günümüzün kritik konuları incelenerek, deneysel düşünce ve araştırmaya yönelik yenilikçi programlarla hayatımızda farkındalık oluşturmaya devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Salt Araştırma ve Programlar Direktörü Fatma Çolakoğlu, Ocak 2021'den bu yana sürdürülen bir serüvenin son ayağına geldiklerini söyledi.

Projenin Salt'ın 10. yılı kapsamında geçen yıl başlatılan 5 sergilik "Ardışık" serisinin kavramsal çerçevesinin Amira Akbıyıkoğlu ile Farah Aksoy tarafından oluşturulduğunu ifade eden Çolakoğlu, bu kapsamda Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Fatma Belkıs, Onur Gökmen ve Aykan Safoğlu'nun eserlerinin sanatseverlerle buluştuğunu dile getirdi.

- "Sergi, kendi pratiğimi de durup sorguladığım bir an oldu"

Sanatçı Aykan Safoğlu da sergi fikrinin ortaya çıkış hikayesine değinerek, "Bu süreç benim için biraz daha farklı ilerledi diğer katılımcı sanatçı arkadaşlarımdan. Çünkü ben uzun süre Türkiye'den ayrı Viyana'da sergi süreçlerini takip etmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Serginin hazırlanma sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden sanatçı, "Benim için bu sergi tahmin etmediğim bir şekilde kendi pratiğimi de durup sorguladığım bir an oldu." değerlendirmesini yaptı.

Safoğlu, minnet ve şükran duygularıyla borçluluk hissini yeniden tarif etmeye çalıştığı işlerin sergide yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Benim mecram fotoğraf ve film aslında ama ikisine de pek benzemeyen üretimler ortaya çıktı. Çünkü iki mecrayı birbirine karıp melez formlar oluşturmaya çalıştım. Ürettiğim şeyler ne bir video, ne bir film, ne de bir fotoğraf eseri oluyor ama hepsinin arasında bir yerde oluyor. Biz de arada bir yerde çıkan teneffüse çıkan işler olduğunu düşündük. Bu nedenle ismini 'Teneffüs' koyduk."

Programlar sorumluları Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy da "Ardışık" serisinin son sergisi "Teneffüs"ün hazırlık sürecine ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte sergi gezilerek, eserlere ilişkin bilgiler verildi.

- Sergi hakkında

SALT'ın davetiyle 2019'da başlatılan stüdyo ziyaretleri ve sanatçı sohbetleriyle geliştirilen "Ardışık" serisinin beşinci sergisinde Aykan Safoğlu'nun çalışmalarına yer alıyor.

"Teneffüs" adlı sergi, sanatçının yeni işlerine ek olarak Berlin Bienali için hazırlanan 2020 tarihli "Sirius Alçalıyor" videosu ile "Sıfır Açık" enstalasyonunun Türkiye'deki ilk gösterimine de ev sahipliği yapıyor.

Serginin arka planında, 19. yüzyılda iç ve dış borçları denetlemekle yükümlü Düyun-ı Umumiye olarak hizmet veren ve 1933'te bir eğitim kurumuna dönüşen yapı yer alıyor. Aykan Safoğlu'nun bu okulda aldığı Almanca eğitimin yaşantısında bıraktığı izleri de irdeleyen sergi, 24 Nisan'a kadar görülebilecek.

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