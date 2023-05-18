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Ayı saldırıları artınca dededen kalma ayısavarlar yeniden kullanılmaya başladı

18.05.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de son dönemde aç kalan ayılar köylere yoğun olarak gelmeye ve yöre halkının evlerine zarar vermeye başlayınca bir arıcı yaklaşık 20 yıl önce dedesinden kalma ayısavarı tamir ettirerek tekrardan ayılara karşı kullanmaya başladı.

Ayı saldırıları artınca dededen kalma ayısavarlar yeniden kullanılmaya başladı

Çayeli Derecik köyünde yaşayan Muharrem Çelik ayıların köydeki yerleşim yerlerine inmesi ve arı kovanlarına zarar vermesinden ötürü bir önlem almak istedi. Ne yapacağı hakkında düşünen Çelik, yaklaşık 20 yıl önce yapılan dedesinden kalma ayısavarı buldu.

Ayısavarın çalışmadığını fark eden Çelik, bir tamirciye giderek ayısavarı tamir ettirdi. Tamir ettikten sonra deneme gayeli köyde deneme yapan Çelik, ayısavardan çok güçlü bir ses çıktığını fark etti. Dedesinden kalma ayısavarı kullanmaya başlayan Muharrem Çelik, “Ayıları vuramadığımız için bir önlem almak istedik. Ne yapsak olmadı. Sonradan aklıma geldi. Dedemin bir makinesi olduğunu hatırladım. Dedik onu bir yaptıralım. Buda bir etki oluşturdu ayıya. Bazen uyanık olup geliyor ama bu makineden sonra gelemiyor. Rahat ediyoruz artık. Bunun üretimi yaklaşık 2002-2003 senelerinde vardı. Dedem peteklerle uğraşırdı. Dağa arı götürürlerdi. Her zamanda orada duramadığın için bir önlem almak istiyorlar ama ne yaptıysalar olmadı. Sonra böyle bir şey görünce ayıyı vurup içeri girmektense önlemi bunda bulmuş. İnsanlar sesten rahatsız oluyor ama yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

Ayısavardan çıkan sesten çok korktuklarını ifade eden Yunus Emre Dilmaç, “Baktık geçen bir ses bizde korktuk. Çoluk çocuk yataktan atladı. Sonra sorduk falan arıların yanına bomba atar gibi bir şey koymuşlar. Patlayıp bomba gibi ses çıkarıyor. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu iyi bir şey çünkü birkaç haftadır ayı gördükleri yok. Böyle bir ses duyduğum yoktu. Ara sıra burada maden ocaklarına dinamit patlatıyorlardı onların sesini duyuyorduk. Bu gece yarısı patladı” ifadelerini kullandı.

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