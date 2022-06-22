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Ayı yavrusu "Ponçik" yaşamını Kayseri'deki hayvanat bahçesinde sürdürecek

22.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önce annesinden ayrı düşen, sonra kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik"in, Sinop'taki beş aylık tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandı

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Önce annesinden ayrı düşen, sonra kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik", Sinop'taki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kayseri'deki hayvanat bahçesine gönderildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde beş ay önce bölgede çiftçilik yapan bir kişi tarafından bulunan ve ardından Sinop'taki Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen iki ayı yavrusundan biri hayata tutundu.

Çalışanlar tarafından "Ponçik" adı verilen ayı yavrusu, merkezde görevli veteriner hekimlerce üç saat aralıklarla özel diyet uygulanarak beslendi ve sıcak bir ortamda bakılarak 24 saat gözetim altında tutuldu.

Beş ayın sonunda uygulanan özel bakımla hayat mücadelesini kazanan "Ponçik", bundan sonraki yaşamını Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesinde sürdürecek.

Merkezde görevli veteriner hekim Semih Onur Külük, AA muhabirine, beş ay önce merkezlerine getirilen yavru ayının şu an itibarıyla hiçbir sağlık problemi bulunmadığını söyledi.

Ayı yavrusunun çok erken bir dönemde annesinden ayrı düştüğünü anımsatan Külük, kardeşini maalesef hayatta tutmayı başaramadıklarını dile getirdi.

Külük, ayının merkezlerine geldiğinde bazı sağlık sorunları yaşadığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yavru ayımız merkezimize geldiğinde çok küçüktü. Sağlık sorunları vardı. İki yavrumuzdan birini maalesef hayatta tutmayı başaramadık. Ama bu yavrumuzu çok şükür hayatta tuttuk. Tabii ki annesinin verdiği konforu veremesek de düzenli olarak veteriner hekimler ve diğer arkadaşlarımız tarafından beslendi. Kimi zaman hastalandı, gece geç saatlerde gelerek ani müdahalelerini yaptık. Çeşitli handikaplar yaşadı bu süreçte ama şu an mutluyuz."

- "Tek başına hayatta kalmayı üç yılda öğreniyorlar"

Külük, yavru ayıların doğal yaşamda üç yıl süreyle anneleri ile yaşamaya devam ettiklerini belirterek, "Biz de tabi normalde hayvanımızı doğaya salmak isteriz çünkü bunun doğal ortamı doğal yaşam. Lakin yavru ayılar doğada hayatta kalmayı annelerinin yanında üç yıl gibi bir süre kalarak öğreniyor. Bizim bu anlamda onu rehabilite etme şansımız yok. O nedenle kendisini, refahının en iyi olacağı yere naklediyoruz." diye konuştu.

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