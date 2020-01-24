YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı

Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 24.01.2020 08:38 | Son Güncelleme

Kaymakam Mustafa Akın başkanlığında muhtarlarla aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Ayılık olağan muhtarlar toplantısı yapıldı

Kaymakam Mustafa Akın başkanlığında muhtarlarla aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.
Bayburt’un Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mustafa Akın muhtarlarla aylık olağan toplantısında bir araya geldi. Kaymakam Akın’ın başkanlığında yapılan toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinledikten sonra köy sorunları ile ilgili istişareler yapıldı. Toplantıya Kaymakam Mustafa Akın, Belediye Başkan Vekil Canan Altuntaş, kurum amirleri, muhtarlar derneği başkanı, köy hizmetleri şefi, köy muhtarları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Akın, “Köylerimizdeki çalışmaları, yapılacakları, sorun ve dar boğazları masaya yatırmak için bir araya geliyoruz. Toplantılarımızla yapılacak işleri ve yatırımları ilgili kurumlarla koordineli sizden gelen hususları görüşeceğiz. İnşallah alınan kararlar vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almasına vesile olur. Kurum amirlerimize varsa soracağınız sorular iletebilirsiniz. Bizlerde sorunları not alacağız ve takip edeceğiz. Bazı konuların çözümü hemen olabiliyor bazıları da zaman alabiliyor. Yapmamız gereken sizden gelen talepleri sorunları takip etmek. Sizlerin de kurumlarımızla koordinasyon halinde sorunların çözümüne ortak olmanızdır. Toplantıya katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Demirözü’nde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısıDemirözü’nde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele değerlendirme toplantısı
Kulüp Başkanlarından Başkan Pekmezci’yi ziyaretKulüp Başkanlarından Başkan Pekmezci’yi ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Bayburt Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:36
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Bayburt Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayburt Demirözü’nde 17 köyde tapu tescil çalışmaları tamamlandı

Bayburt Demirözü’nde 17 köyde tapu tescil çalışmaları tamamlandı

2020 yılında Bayburt’ta desteklenecek tarım ürünleri açıklandı

2020 yılında Bayburt’ta desteklenecek tarım ürünleri açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.