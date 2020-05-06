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Ayın polisleri ödüllendirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.05.2020 13:49 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ayın polislerine ödülleri verildi.Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması kapsamında ayın polis memurları ödüllendirildi.

Ayın polisleri ödüllendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ayın polislerine ödülleri verildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması kapsamında ayın polis memurları ödüllendirildi. Müdürlük binasında düzenlenen ödül törenine, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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